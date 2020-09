Dijon FCO Mercato : Roger Assalé débarque en renfort (Off.)

Dans les tuyaux, le transfert de Roger Assalé au Dijon FCO a été acté ce samedi. Le club bourguignon qui était en quête d’un attaquant l’a annoncé officiellement sur son site internet.

Le Dijon FCO s'offre Roger Assalé pour 4 saisons

Le Dijon FCO s’est renforcé offensivement comme le souhaitait l’entraineur Stéphane Jobard à la sortie de deux défaites d’entrée en Ligue 1. Roger Assalé est arrivé du BSC Young Boys (Suisse) et s’est engagé avec les Rouges jusqu’en juin 2024. « Le DFCO officialise le transfert de Roger Assalé qui s’est engagé pour une durée de 4 ans. Un accord a en effet été conclu avec le BSC Young Boys (Suisse) », a communiqué le club de Bourgogne. L’attaquant ivoirien se réjouit de sa signature au Dijon FCO. « Je suis très heureux, honoré et motivé à l’idée de porter le maillot dijonnais », a-t-il confié, avant de justifier son choix. « Le plus important, c’est de ressentir que le club manifeste réellement le besoin de te recruter. Cela a été le cas », a-t-il indiqué. Roger Assalé a ensuite évoqué ses ambitions. Il affirme son désir de « franchir un nouveau palier dans un club qui évolue dans l’un des cinq meilleurs championnats au monde ». Conscient « du nouveau challenge qui l’attend » en Ligue 1, Roger Assalé a promis « de donner le meilleur de lui, afin d’apporter sa contribution à l’évolution de l’équipe et du club ».

Tout sur le parcours et profil de Roger Assalé

Roger Assalé (26 ans) est un international ivoirien (20 sélections, 3 buts). Polyvalent, il évolue sur tout le front de l’attaque. Il est à l’aise au poste d’ailier (droit ou gauche) comme celui d’avant-centre. En 2015, il a été vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) aux côtés de Yaya Touré, Max-Alain Gradel, Salomon Kalou, Éric Bailly… Il a été formé en Côte d’Ivoire et révélé au Séwé Sports de San-Pedro, avant de rejoindre le TP Mazembe (RD Congo). Avec les Corbeaux de Lumbubashi, le néo-Dijonnais a gagné la Ligue des champions africaine (2015), la coupe de la Confédération africaine (2016) et la Supercoupe de la CAF (2016). En Suisse, il a été 2 fois champion avec les Young Boys et a aussi disputé la Ligue des champions de l’UEFA (12 matchs) et la Ligue Europa (12 matchs) avec le club suisse. La saison dernière, il avait été prêté au Deportivo Leganés, en Liga.