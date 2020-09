Nations League, Suède 0-1 France : Les Bleus, au bout de l'ennui

L'Equipe de France a entamé sa campagne en Ligue des Nations en l'emportant en Suède (1-0), au terme d'un match très fermé. Kylian Mbappé a été décisif.

La réussite sourit à la France et Mbappé

Ce 3-5-2 aligné par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce Suède-France, lever de rideau de cette deuxième édition de Ligue des Nations pour l'Equipe de France, ne présageait pas beaucoup d'espoir quant à la tonicité du match. Jeu lent, centres imprécis, mouvements irréguliers, la réalité du terrain n'a pas vraiment différé des attentes que l'on pouvait avoir, le rythme était d'une intensité relativement faible. Il a fallu attendre 38 longues minutes pour assister à la première occasion franche en faveur des Scandinaves, mais Hugo Lloris, parfaitement sorti dans les pieds de Marcus Berg, a préservé le score vierge. Trois minutes plus tard, la chance souriait aux Bleus. Complètement excentré sur la gauche, Kylian Mbappé a bénéficié de deux contres favorables pour voir le ballon lui retourner dans les pieds et tromper Robin Olsen d'une frappe puissante, venue se loger entre le gardien de Cagliari et son premier poteau.

Malgré un rythme très légèrement plus intense en seconde période, les Tricolores n'ont pas réussi à forcer une seconde fois le verrou suédois. Olivier Giroud a manqué le cadre sur un centre de Lucas Digne, et, en fin de match, après deux embryons d'occasions pour la Suède, Anthony Martial, déséquilibré par Victor Lindelöf dans la surface, obtenait un penalty. Et pour la troisième fois de suite en Equipe de France après avoir échoué contre l'Albanie et Andorre, Antoine Griezmann n'a pas converti la sentence, expédiant le ballon largement au-dessus du cadre. Courte victoire 1-0 des Bleus qui prennent la deuxième place du groupe 3 de la ligue A, après la nette victoire du Portugal contre la Croatie au même moment (4-1).

Les notes des Bleus

Lloris 7 - Upamecano 5, Varane 6, Kimpembe 6 - Dubois 2 (puis Mendy 88'), Kanté 6, Rabiot 5, Digne 5 - Griezmann 4 - Giroud 3 (puis Nzonzi 90+2'), Mbappé 6 (puis Martial 77').