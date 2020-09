FC Nantes Mercato : Nouveau coup dur dans ce dossier à 10 M€

Pisté par le FC Nantes, Lincoln ne devrait pas quitter le Brésil cet été. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant de 19 ans a fermé la porte à son départ du CR Flamengo.

Lincoln refroidit le FC Nantes

Sauf énorme revirement, Lincoln ne rejoindra plus le FC Nantes. Dans sa quête d’un nouveau 9, la direction du FCN avait coché le nom de l’attaquant brésilien sur sa shortlist. Si l’obtention de sa signature s’avérait déjà complexe, le joueur vient de fermer la porte à un départ du CR Flamengo, son club. Samedi, l’international U19 brésilien (11 sélections/4 buts) a indiqué qu’il restait au club. « On est ensemble », a-t-il répondu sur Twitter à un supporter qui l’a interpellé sur son avenir. Avec cette réponse, Lincoln met fin aux spéculations autour de son avenir. La direction des Canaris pensait avoir sa chance vu que le joueur n’avait pas encore disputé de match depuis la reprise du Brasileirao. C’est désormais chose faite puisqu’il a joué 25 minutes samedi lors du succès des siens (2-1) contre Fortaleza.

La succession de Coulibaly compromise ?

La piste menant à Lincoln est désormais à écarter du côté du FC Nantes. Le FCN essuie donc un nouvel échec dans sa quête d’un nouveau 9. La direction des Canaris a pourtant multiplié les pistes cet été dans sa recherche d’un nouvel avant-centre. Vincent Aboubakar, Adolfo Gaich, Roger Assalé et autres Luis Suarez (Watford) sont autant de buteurs qui ont vu leurs noms associer au club des bords de l’Erdre. Nantes a besoin de sang neuf en attaque pour remplacer Kalifa Coulibaly. L’attaquant malien devrait quitter le FCN suite à ses mauvaises performances. Le joueur de 29 ans compte 18 buts et 5 passes décisives en 71 apparitions sous le maillot jaune et vert.