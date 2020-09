RC Lens Mercato : Un prodige lensois en National ?

Le Racing Club de Lens pourrait perdre un de ses jeunes dans les prochains jours. L’ailier droit du RC Lens, Benjamin Gomel, pourrait poursuivre sa carrière avec le Red Star FC, pensionnaire de National.

Départ en vue pour Benjamin Gomel du RC Lens

Formé au RC Lens, l’avenir de Benjamin Gomel s’écrit désormais en pointillés avec le club de l’Artois. Comme le révèle La Voix du Nord, le jeune ailier pourrait quitter son club formateur dans les prochains jours. Selon le journal régional, l’attaquant de 21 ans devrait s’engager avec le Red Star FC, club de National 1. Toutefois, la source n’indique pas si le titi lensois sera recruté en prêt ou dans le cadre d’un transfert définitif. Joueur de l’équipe réserve de Lens, Benjamin Gomel a manqué le dernier match des Sang et Or. Samedi, les jeunes lensois n’ont pas pu faire mieux qu’un nul (0-0) contre le CS Sedan. La rencontre comptait pour la 4e journée de National 2.

Gomel sans avenir à Lens ?

Avec les multiples renforts signés durant le mercato, le RC Lens dispose d’un effectif assez fourni. Ce qui laisse très peu de chances aux jeunes comme Benjamin Gomel d’évoluer avec le groupe de Franck Haise. La saison dernière, le jeune ailier était déjà parti en prêt en National 1 du côté de Boulogne-sur-Mer. Il a terminé sa pige avec 3 buts et une passe décisive en 18 matchs de championnat. À noter qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club de l’Artois.