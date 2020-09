OL Mercato : Depay, Rudi Garcia met en garde ses dirigeants

L’entraîneur de l’ OL, Rudi Garcia, était présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche. Le technicien français est réservé sur un départ de Memphis Depay au Barça et souhaite que les cadres de l’Olympique Lyonnais ne soient pas vendus cet été.

Rudi Garcia jette un froid sur l’avenir de Memphis Depay

Selon une information du quotidien espagnol La Vanguardia, l’ OL et le Barça auraient trouvé un accord à hauteur de 25 millions d'euros pour la signature de Memphis Depay, qui serait visé par les recruteurs barcelonais pour compenser un départ de Luis Suarez cet été. Rudi Garcia est très réservé sur cette information. Selon le coach lyonnais, « Luis Suarez va peut-être rester, donc le Barça n’aurait pas besoin d’un attaquant… ». L'ex-tacticien de l'AS Rome a ajouté que Memphis Depay était un « top player » et que s’il reste cette saison, « l’ OL… n’en sera que plus fort ». Mais plus tard, Rudi Garcia ne sera pas mécontent de voir plusieurs cadres de son effectif « jouer dans des grands clubs construits pour gagner la Ligue des champions ».

Le coach de l' OL opposé à trop de ventes cet été

L’ OL a brillé en Ligue des champions (demi-finaliste), mais a été dans le dur en Ligue 1 (7e). Il faudra donc se relancer en championnat cette saison, c’est-à-dire terminer sur le podium. Pour accroître ses chances de réaliser cet objectif, Rudi Garcia souhaite d’abord conserver l’essentiel de son effectif. « Je fais confiance à mes dirigeants pour garder une équipe compétitive », a glissé l’ancien entraîneur marseillais. Pour cela, il faudrait que les dirigeants de l' OL ne vendent pas trop de cadres cet été…