PSG Mercato : Joachim Löw tranche pour l'avenir de Draxler

À un an de l’expiration de son contrat, l’avenir de Julian Draxler suscite des interrogations. Sélectionneur allemand, Joachim Löw croit savoir quel choix serait le bon pour le milieu.

Joachim Löw se prononce sur le futur de Julian Draxler

L’avenir de Julian Draxler semble flou avec le Paris Saint-Germain. Alors que son contrat expire dans un an, il n’est pas certain qu’il soit prolongé par la direction du PSG qui opterait même pour une vente du joueur de 26 ans cet été, histoire de récupérer quelques millions d’euros à défaut de le voir partir libre dans un an. Le joueur de son côté voudrait honorer son contrat à son terme, quitte à rester sur le banc. Pour Joachim Löw, quitter le Paris Saint-Germain serait le bon choix pour son jeune compatriote. « Il est à un âge où il doit jouer régulièrement. Cela l'aiderait probablement de manière décisive. Il est toujours capable d'évoluer à ce niveau », a indiqué le sélectionneur de la Mannschaft.

Des touches à l’étranger pour Draxler

Alors qu’il est dans le dur au Paris Saint-Germain, Julian Draxler dispose de quelques prétendants à l’étranger. Il est notamment pisté en Allemagne par le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen. Le club de la capitale allemande est un prétendant de longue date du polyvalent milieu allemand du PSG. Le joueur était déjà annoncé à Berlin en hiver mais il était finalement resté à Paris.