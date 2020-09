Stade Rennais FC : Stéphan évoque la défaite contre Benfica

Le Stade Rennais FC a été battu sur la pelouse du Benfica Lisbonne (0-2), en match amical samedi soir. Malgré cette défaite, Julien Stéphan a apprécié la prestation de ses joueurs en première période, mais il a dénoncé leur passivité sur les coups de pied arrêtés des Portugais.

Stade Rennais FC : Stéphan satisfait de la 1re période de ses joueurs

Le Stade Rennais FC ne s’offre aucun repos en cette période de trêve internationale. Hier soir, Julien Stéphan et ses joueurs étaient au Portugal pour affronter le Benfica Lisbonne (0-2), en amical. Interrogé en conférence de presse sur les leçons à tirer de ce match, l’entraîneur breton a estimé qu’ « il y a beaucoup d’enseignements à tirer », dans des propos relayés par le site officiel du Stade Rennais FC. Ses joueurs se sont inclinés, mais le coach de 39 ans ne les accable pas. Il pense que « ce n’est pas parce qu’on est bien dans le match qu’on est forcément devant au tableau d’affichage. C’est ce qu’il s’est passé en première période ». Julien Stéphan déclare également que le Stade Rennais FC « a le sentiment d’avoir fait une bonne première mi-temps sur le plan collectif ». C’est seulement une malheureuse perte de balle et une contre-attaque qui ont provoqué un penalty pour le Benfica Lisbonne, qui n’a d’ailleurs rien montré de convaincant sur l’ensemble de la rencontre.

Le coach dénonce la passivité des Rennais sur les coups de pied arrêtés

Mais Julien Stéphan n’a pas aimé le comportement de ses joueurs sur les coups de pied arrêtés des Lisboètes. Il pense que « les coups de pied arrêtés sont très importants » et que ses joueurs ont été « passifs sur ces phases de jeu-là ». Or, face à « des adversaires comme le Benfica, la moindre erreur se paye cash », a regretté le stratège des Rouge et Noir.