Barça Mercato : La 1re décision pour satisfaire Messi tombe

Après avoir annoncé son désir de quitter le Barça cet été, Lionel Messi est revenu à de meilleurs sentiments. Pour remercier l’Argentin d’avoir renoncé à ce désir, le FC Barcelone a décidé de recruter un joueur qui lui plaît beaucoup, à savoir Lautaro Martinez de l’Inter Milan.

Lautaro Martinez, priorité estivale du Barça

La décision de Lionel Messi de rester au Barça cet été n'exempte pas les dirigeants barcelonais d'un mercato mouvementé. Les recruteurs catalans ont compris cela et ont décidé de tout mettre en oeuvre pour attirer Lautaro Martinez, joueur très apprécié par son compatriote barcelonais. Goal assure même que l’attaquant de l’Inter Milan est devenu la priorité des recruteurs catalans, devant Memphis Depay de l’OL pour qui le Barça émet désormais de sérieuses réserves. Le Lyonnais (26 ans) est plus âgé que Lautaro Martinez (23 ans) et sort d’une grave blessure aux ligaments croisés du genou gauche (en décembre dernier). De plus, le bilan du prodige intériste (21 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière) parle pour lui.

Le Milanais, mission possible pour les Barcelonais ?

Attirer Lautaro Martinez ne devrait pas être facile pour le club de Liga en raison d’une double difficulté liée au dossier. Le FC Barcelone doit d’abord se séparer de Luis Suarez, à qui Ronald Koeman a indiqué la porte de sortie. Or, le buteur uruguayen ne serait pas chaud pour quitter le Barça, surtout pas depuis que son ami Lionel Messi a décidé de ne plus partir. Le club catalan n’a pas non plus les moyens contractuels de forcer un départ de l’international uruguayen, lié jusqu’en juin 2021. Pour obliger Luis Suarez à partir, les Blaugranas devront lui verser sa dernière année de contrat, soit 14 millions d’euros nets. En acceptant de racheter la dernière année de contrat de Luis Suarez, le club barcelonais se mettrait en difficulté dans le dossier Lautaro Martinez qu’il souhaite conclure à hauteur de 65 millions d’euros. Seconde difficulté du dossier, cette offre pourrait ne pas séduire l’Inter Milan…