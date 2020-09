OM Mercato : Complication dans le dossier Maxime Lopez

Sur le départ de l’OM cet été, Maxime Lopez a longtemps été annoncé en direction du FC Séville et plus récemment du côté du Betis Séville. Mais aux dernières nouvelles, ces deux clubs de Liga ne voudraient plus du joueur de l’Olympique de Marseille.

Le FC Séville abandonne la piste Maxime Lopez

Maxime Lopez fait partie des 5 joueurs que l’OM aimerait vendre cet été. Une option qui arrangeait les affaires du FC Séville, prétendant de longue date du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. De récentes rumeurs avaient même évoqué un accord entre le jeune Marseillais et les recruteurs du FC Séville. Pour le club de Liga, il ne restait plus qu'à se mettre d'accord avec l'écurie olympienne. Mais Monchi ne serait plus attiré par le profil de Maxime Lopez et aurait décidé de se tourner vers d’autres cibles.

Le Marseillais absent des priorités du Betis Séville

Après le retrait du FC Séville, Maxime Lopez a été annoncé au Betis Séville, désireux de renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival. Mais selon Estadio Deportivo, l’Olympien de 22 ans n’est pas une priorité pour Antonio Cordon qui veut un joueur costaud et au caractère trempé. Le directeur sportif des Vert et Blanc croit pouvoir trouver ce profil en Borja Valero, qui pourrait être signé gratuitement puisqu’il est libre depuis son départ de l’Inter Milan. En cas de difficulté liée à l’âge avancé de l’ancien Intériste (35 ans), le Betis Séville activera la piste menant à Raul Guti (23 ans), joueur du Real Zaragoza (D2 d'Espagne). Avec le retrait des clubs espagnols, l’OM aura beaucoup de mal à se séparer de l’ancien pensionnaire du FC Burel.