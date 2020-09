RC Lens : Mauvaise nouvelle pour Franck Haise avant le PSG

Le RC Lens reçoit le PSG le 10 septembre pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Deux nouveaux éléments viennent de rejoindre la liste des joueurs forfaits pour cette rencontre.

Deux nouveaux forfaits au RC Lens pour la réception du PSG

Le RC Lens a signé son retour en Ligue 1 avec une défaite. Lors de la 1re journée, les Sang et Or ont été battus (2-1) par l’OGC Nice. Pour sa deuxième sortie en championnat, Lens recevra le Paris Saint-Germain le jeudi 10 septembre. Pour cette rencontre, Franck Haise devra se passer de deux éléments. Convoqués avec l’équipe réserve samedi, Massadio Haïdara et David Pereira Da Costa ont été exclus contre le CS Sedan. En attendant la durée de leur suspension, les deux hommes sont certains de manquer la réception du Paris Saint-Germain à Bollaert. Une nouvelle dont se serait sûrement passé Franck Haise. Le coach de Lens doit déjà composer avec le forfait de Seko Fofana.

Lens sans Fofana, Paris sans ses stars

Comme l’avait indiqué l’entraîneur du RC Lens, Seko Fofana est blessé aux ischios. Une blessure contractée en fin de saison dernière lorsqu’il évoluait encore à l’Udinese. Absent à Nice, le milieu ivoirien sera de nouveau indisponible pour la réception du PSG et le déplacement au FC Lorient dimanche. Pour La Voix du Nord, la durée d’indisponibilité du joueur de 25 ans se situe entre « deux à trois semaines ». Côté parisien, Thomas Tuchel devra faire sans plusieurs de ses stars. Le coach parisien sera privé de Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Navas et Icardi, tous atteints de la Covid-19.