OL Mercato : Marçal s'engage avec Wolverhampton (Off.)

Le dégraissage est en marche à l’OL. Fernando Marçal a quitté l’Olympique Lyonnais ce dimanche pour s’engager avec Wolverhampton pour les deux prochaines saisons.

Fernando Marçal signe à Wolverhampton

Confronté à des difficultés économiques, comme la quasi-totalité des clubs de Ligue 1, l’OL souhaite dégraisser pour alléger sa masse salariale. Ainsi, en attendant d’autres départs, Fernando Marçal a quitté les Gones et s’est engagé avec Wolverhampton, 7e de Premier League. Selon un communiqué de l’Olympique Lyonnais, le transfert de Fernando Marçal à Wolverhampton s’est conclu à hauteur de 2 millions d’euros. Arrivé à l’OL en 2017, le latéral gauche brésilien de 31 ans n’était plus qu’à 1 an de la fin de son contrat. Le communiqué indique également que « Fernando Marçal a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant le club de Premier League anglaise » et que le club rhodanien « le remercie pour son investissement lors de ses trois saisons passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite à Wolverhampton ». L'ancien latéral guingampais a joué 75 matchs avec l’OL, pour 5 passes décisives et 0 but. Il a signé un contrat de 2 ans avec les Wolves.

OL : d’autres départs en vue

D’autres Lyonnais devraient bientôt être vendus à leur tour. Le latéral droit Rafael serait sur la liste des départs. Mais les grands noms de cette liste sont Memphis Depay (convoité par les deux Manchester et Arsenal), Houssem Aouar (annoncé à la Juventus Turin) et Moussa Dembélé.