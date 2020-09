ASSE Mercato : 3 gros de Serie A aux trousses de Bouanga

Denis Bouanga va-t-il quitter l’ASSE cet été ? Trois géants du championnat d’élite italien se seraient mis en tête d’attirer le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne.

Denis Bouanga visé par le Milan AC, l'AS Rome et l'Atalanta

L’aventure stéphanoise de Denis Bouanga pourrait ne pas aller à son terme (juin 2023). Auteur de 10 buts et de 3 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1 la saison dernière, l’ancien Nîmois a tapé dans l'oeil de plusieurs recruteurs dont les plus chauds seraient ceux du Milan AC, de l'AS Rome et de l'Atalanta Bergame. Selon les informations de Calciomercato, ces trois cadors de Serie A seraient à l’affût du dossier qu’ils espèrent pouvoir conclure à moins de 10 millions d’euros.

Quelle réponse de l’ASSE pour l’international gabonais ?

La mission des recruteurs italiens s'annonce impossible. Lors de son récent passage sur le plateau de Téléfoot, Claude Puel a été très clair sur l’avenir de Denis Bouanga. Pour le technicien de 58 ans, le meilleur buteur de l’écurie stéphanoise est intransférable. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a ajouté qu’il comptait sur l’ailier gauche de 25 ans cette saison. Un message limpide qui devrait finir par calmer les convoitises des trois géants de Serie A, mais également du Stade Rennais FC, du Betis Séville, d’Everton, de Leicester City, du Valence CF…