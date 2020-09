FC Nantes : Pallois affiche son optimisme avant l'AS Monaco

Sur le site officiel du FC Nantes, Nicolas Pallois s’est attardé sur la préparation des Canaris en ces temps de trêve internationale. Le défenseur central nantais a également dévoilé les intentions du FCN pour le match à venir face l’AS Monaco en Ligue 1.

Entraînement intensif pour le FC Nantes

La trêve internationale n’est pas synonyme de repos pour au FC Nantes. Galvanisés par leur bon début en championnat (nul à Bordeaux 0-0 et victoire contre le Nîmes Olympique 1-2), Nicolas Pallois et ses coéquipiers profitent de cette brève interruption du championnat pour perfectionner les automatismes. Selon le capitaine du FCN, c’est bien le moment de « travailler encore davantage les petits détails, tout en continuant à faire ce qu'on produit depuis quelques semaines ». Le défenseur central du FC Nantes a également indiqué : « Il y a encore des automatismes à améliorer et on en profite pour les travailler. »

FCN : Nicolas Pallois sûr de battre l’AS Monaco

Si Nicolas Pallois et ses coéquipiers s’entraînent durement pendant cette trêve, c’est pour accroître leurs chances de battre l’ AS Monaco, leurs prochains adversaires en Ligue 1 pour le compte de la 3e journée le week-end prochain. Le joueur de 32 ans est sûr de se déplacer sur la pelouse du Louis II avec de réelles chances de prendre les 3 points. « Concernant le prochain rendez-vous à Monaco, on va aller là-bas pour prendre des points… », a-t-il déclaré. De plus, Nicolas Pallois ne se contentera pas d’une victoire à Monaco, mais voudra « commencer une série de victoires » pour la suite du championnat. Car pour lui, « c’est important d’enchaîner » les succès. Les Monégasques et les prochains adversaires des Canaris sont prévenus.