PSG : Finale CdF, Leonardo en veut à l’ASSE pour Mbappé

L’ASSE avait affronté le PSG en finale de la coupe de France le 24 juillet. Durant le match, Kylian Mbappé avait été touché à la cheville sur un tacle sévère de Loïc Perrin, à quelques jours de la reprise de la Ligue des Champions. Leonardo a rappelé cette frayeur dans le Canal Football club, en décochant une pique aux Verts.

PSG : L'ASSE a agressé les Parisiens, selon Leonardo

Lors de la finale de la coupe de France entre le PSG et l’ASSE, Kylian Mbappé avait été victime d’une entorse à la cheville. En tout début de cette finale, qui marquait la reprise des matchs officiels dans l’Hexagone, Neymar avait aussi été rudoyé par le jeune Yvann Maçon. Finalement, le Paris Saint-Germain avait remporté le trophée (1-0) grâce à un but du Brésilien. Revenu sur ce match, Leonardo a noté une agressivité de la part des Stéphanois. « On fait une finale de Coupe de France où on joue une équipe qui nous casse en deux, après quatre mois et demi sans match officiel », a martelé le directeur sportif des Parisiens, sur Canal+.

Kylian Mbappé remis à temps pour le ''Final 8''

Rappelons que Kylian Mbappé s’était remis de sa blessure à temps et avait disputé le "Final 8" de la Ligue des Champions, au Portugal, entre le 12 et le 23 août dernier. Sur le banc au commencement du quart de finale contre l’Atalanta Bergame, il avait remplacé Pablo Sarabia à l’heure de jeu et avait délivré une passe décisive à Éric Maxim Choupo-Moting pour le but de la victoire, dans le temps additionnel (2-1, 90e+3). Le meilleur buteur du PSG avait disputé ensuite la demi-finale contre le RB Leipzig (3-0) et la finale perdue face au Bayern Munich (0-1).