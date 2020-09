ASSE Mercato : Leicester City débarque pour Wesley Fofana

Plusieurs clubs voudraient attirer Wesley Fofana, défenseur de l’AS Saint-Étienne. Pour tuer la concurrence, Leicester City serait en train de préparer une grosse offre. Son aventure avec l’ ASSE prendra-t-elle fin cet été ?

25 millions d’euros de Leicester City pour Wesley Fofana ?

Wesley Fofana monte en puissance depuis ses débuts en Ligue 1 à l’ ASSE, en mai 2019. Cette saison, avec le départ à la retraite de Loïc Perrin, le jeune joueur est destiné à devenir le véritable patron de la défense de l’AS Saint-Étienne. Mais l’écurie stéphanoise pourrait ne pas profiter longtemps du talent de son jeune défenseur central. Alors qu’une pléthore de clubs, et non des moindres (Milan AC, AS Monaco, RB Leipzig, FC Valence, FC Séville…), le visaient déjà, le prodige de 19 ans serait désormais la priorité défensive de Leicester City. Selon les informations de L’Équipe, les Foxes sont disposés à formuler une offre de 25 millions d’euros pour la signature de la pépite stéphanoise.

Quelle réponse du joueur ?

Réservé sur le potentiel de l’ ASSE cette saison, Wesley Fofana ne serait pas insensible à l’intérêt de Leicester City ou du Milan AC. De plus, la prime à la signature et le salaire négociés par Adil Aouchiche, arrivé du PSG, auraient frustré le prodige ligérien. Mais de là à réclamer clairement un départ, le pas n'est pas encore franchi.

Réaction de l’ ASSE à l’intérêt des Foxes

Signer la perle stéphanoise cet été sera très difficile, voire impossible, malgré la grosse offre de Leicester City. Selon le quotidien sportif, les dirigeants foréziens n’envisagent aucun départ du jeune défenseur central avant l’été prochain. De plus, même en cas de départ, ce sera contre plus de 25 millions d’euros. Pour les dirigeants ligériens, l’objectif est de battre le record établi par William Saliba à son départ à Arsenal l’été dernier (25 millions d’euros plus 5 millions d’euros pour les bonus). Enfin, l’ ASSE pourrait réclamer des joueurs en échange plus un pourcentage à la revente avant de céder son jeune défenseur central.