OL Mercato : Depay, son indemnité de transfert fixée

L’OL fait certes le forcing pour prolonger le contrat de Memphis Depay, mais le club se prépare en même temps à un éventuel départ de ce dernier. Ce lundi, L’Équipe révèle que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont fixé le prix de vente de leur capitaine.

OL : Memphis Depay vendu à 30 M€ ?

Memphis Depay n’a plus que 10 mois de contrat à l’OL, qui cherche à prolonger son bail. Les négociations entamées depuis 2019 n’ont toujours pas abouti à un accord. Et l’Olympique Lyonnais se prépare à toute éventualité. Evoquant le mercato lyonnais, Juninho a admis la semaine dernière que le dossier de l’attaquant était complexe. « Certaines situations sont compliquées, comme Memphis Depay en fin de contrat à la fin de la saison. Il faut aussi penser aux intérêts du club », avait-il lâché. Il avait ajouté que le club rhodanien « investirait évidemment pour remplacer » les joueurs clés très courtisés, dont le Néerlandais, s’ils sont transférés. Dans le viseur de l’AC Milan depuis l'été 2019, Memphis Depay est désormais la priorité du FC Barcelone. Le nouvel entraineur du club catalan, Ronald Koeman, est en quête de renforts et a coché le nom de son compatriote. Face à l’intérêt pour l’attaquant batave, l’OL a envoyé un message à ses courtisans. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, Jean-Michel Aulas a fixé le tarif de l’ancien joueur de Manchester United à 30 M€ minimum. Sa valeur est pourtant estimée à 44 M€, par Transfermarkt.

Des statistiques énormes pour l'attaquant néerlandais de l'OL

Memphis Depay a été acheté à Manchester United en janvier 2017. Son transfert a coûté 16 M€ hors bonus à l'OL. Il avait signé un contrat de 4 saisons et demie qui expire le 30 juin 2021. Les statistiques du joueur de 26 ans avec Lyon sont énormes. En 139 matchs disputés, toutes compétitions confondues, il a marqué 57 buts et a délivré 43 passes décisives.