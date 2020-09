PSG Mercato : Arsenal, grosse concurrence pour Bellerin

Le PSG est aux trousses de Hector Bellerin pour prendre la place laissée vacante par Thomas Meunier. Toutefois, le défenseur latéral droit d’Arsenal plait à plusieurs clubs et non des moindres.

PSG : Bellerin visé aussi par la Juve, le Bayern et Leverkusen

Le PSG n’a pas prolongé le contrat de Thomas Meunier qui a filé librement au Borussia Dortmund. Pour remplacer le Belge, les Parisiens font la cour à Hector Bellerin. Ils ont transmis une offre estimée à 28 M€, mais elle a été repoussée, selon plusieurs sources britanniques, notamment The Guardian ou encore The Independent. En attendant de revenir à la charge, le Paris Saint-Germain doit faire face à une grosse concurrence. D’après les informations de The Telegraph, l’International espagnol est également dans les petits papiers d'écuries huppées, dont la Juventus et le Bayern Munich. Hector Bellerin plait également au Bayer Leverkusen, si l’on en croit ce média. Après avoir transféré Kai Havertz à Chelsea pour 80 M€, le club allemand a les moyens de rivaliser avec le PSG. Lié à Arsenal jusqu’à fin juin 2023, Hector Bellerin vaut 32 M€, d’après l’estimation de Transfermarkt.

Mikel Arteta, un crack d'Arsenal

L’arrière de 25 ans est un joueur clé de l’équipe de son compatriote Mikel Arteta. Victime d’une rupture du ligament croisé en février 2019, puis d’un claquage tendineux en décembre 2019, la cible du PSG a fait son retour en 2020. Ainsi, il a terminé la saison avec Arsenal en enchaînant 12 matchs de Premier League en fin d'exercice dernier. Il avait aussi disputé entièrement la demi-finale contre Manchester City (18 juillet) et la finale de la FA Cup contre Chelsea (1er août).