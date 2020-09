Stade Rennais FC Mercato : Chelsea, Edouard Mendy concurrencé

Pour concurrencer Kepa Arrizabalaga, Chelsea viserait Edouard Mendy, gardien du Stade Rennais FC. Mais les recruteurs blues auraient activé une autre piste, celle menant à Gianluigi Donnarumma, dernier rempart du Milan AC.

Stade Rennais : Edouard Mendy ou Donnarumma pour concurrencer Kepa

Rien ne semble arrêter Chelsea sur le marché cet été. Pour jouer à nouveau les premiers rôles en Premier League et en Ligue des champions, les Blues réalisent un mercato estival mouvementé. Après avoir recruté Timo Werner (ex-RB Leipzig), Malang Sarr (ex-OGC Nice), Thiago Silva (ex-PSG)…, la formation londonienne souhaite maintenant s’attaquer au renforcement de ses cages. Pas convaincu par Kepa Arrizabalaga, Frank Lampard voudrait attirer Edouard Mendy pour le concurrencer. Alors que la piste menant au portier du Stade Rennais FC est encore chaude, les recruteurs de Chelsea auraient coché le nom de Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC.

Quelles chances pour Chelsea sur les deux pistes ?

La signature d'un gardien n’est pas une priorité du mercato estival du Stade Rennais FC. Edouard Mendy ne devrait donc pas être cédé cet été. Surtout pas alors que Julien Stéphan compte sur l’international sénégalais pour faire un bon parcours en Ligue des champions. Chelsea n’a quasiment aucune chance d’attirer le portier breton. Cette situation explique la raison pour laquelle le club londonien se serait également tourné vers Gianluigi Donnarumma. Et cette piste pourrait se solder par un succès. En effet, le gardien milanais souhaite un doublement de son salaire et les négociations pour sa prolongation sont dans l’impasse (fin de contrat en juin 2021). D’après le média anglais Team Talk, les Blues pourraient proposer de l’argent plus Kepa Arrizabalaga en échange de Gianluigi Donnarumma au cas où le Milan AC ne parviendrait pas à le prolonger.