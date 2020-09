ASSE Mercato : Salaire et prime, Aouchiche fait des vagues !

Les émoluments d’Adil Aouchiche à l’ ASSE feraient des mécontents selon les informations de L’Équipe. Wesley Fofana notamment serait jaloux du transfuge du PSG à cause des revenus de ce dernier.

ASSE : Adil Aouchiche envié à l'AS Saint-Étienne !

L’ASSE a remporté la rude bataille entre concurrents dans le dossier Adil Aouchiche (18 ans). Le prometteur milieu offensif a ainsi signé un bail de 3 ans avec le club ligérien le 20 juillet 2020, en tournant le dos au PSG qui souhaitait lui offrir son premier contrat professionnel, mais aussi à de grands clubs européens. En effet, le Bayern Munich et Arsenal étaient en embuscade pour récupérer gratuitement la pépite en fin de contrat stagiaire à Paris. Cependant, les révélations sur les revenus du jeune joueur formé au PSG feraient des vagues en interne à l’AS Saint-Étienne. Le quotidien sportif rapporte que Wesley Fofana (19 ans) est « perturbé » par les avantages accordés à son nouveau coéquipier. D’après la source, Adil Aouchiche a touché une prime de 4 M€ à la signature et son salaire mensuel est de 80 000 € brut. Quant au défenseur central formé à l’ASSE, il émarge à 75 000 € par mois et n’a touché que 450 000 € comme prime lors de sa prolongation jusqu’en 2024, en avril dernier. « Wesley Fofana aurait pris ombrage de cette différence de traitement », selon la source.

Wesley Fofana pourrait voir son salaire quadrupler

Il faut noter que le joueur issu de l’Académie de l’ASSE a l’opportunité de multiplier son salaire par quatre en cas de transfert. Il est sollicité par Leicester et l'AC Milan. En Espagne, le Betis Séville, le FC Séville, le Valence CF et Villarreal sont aussi sur les rangs pour recruter Wesley Fofana. Selon Transfermerkt, le tarif de Wesley Fofana est de 10 M€. Toutefois, l’AS Saint-Étienne ne souhaite pas le céder pour moins de 30 M€.