RC Lens : Mesures sanitaires strictes pour recevoir le PSG

Le RC Lens a communiqué sur les mesures sanitaires prises pour le match contre le PSG, le jeudi 10 septembre (21h), au Stade Bollaert.

RC Lens - PSG : Le RCL exige le respect des dispositions sanitaires

Le RC Lens recevra le PSG lors du match en retard de la 2e journée de Ligue 1 ce jeudi soir, devant 5 000 supporters au maximum. Et le parcage ou tribune debout du Stade Bollaert restera fermé. Compte tenu de la crise de coronavirus, des mesures particulières ont été prises par le Racing Club. Le club promu en Ligue 1 a indiqué que le port du masque reste une obligation pour accéder « aux abords et entrées de son enceinte ». Les supporters sont contraints de garder leur masque « durant l’intégralité du match », selon la précision du RC Lens. La distanciation physique sera également en vigueur dans l’enceinte des Sang et Or. Ainsi, « les groupes de personnes » seront séparés par « un siège d’écart ». « Des bornes de gel hydroalcoolique seront disponibles à différents endroits du stade et nous recommandons de les utiliser à bon escient… », a indiqué la direction des Lensois.

Le PSG à Bollaert sans six joueurs clés !

Précisons que ce match avec le PSG est le premier du Racing Club de Lens à domicile, en Ligue 1 cette saison. Lors de la 1re journée, l’équipe de Franck Haise avait affronté l’OGC Nice (1-2) à huis clos, à l’Allianz Riviera. La rencontre RC Lens - Paris SG était initialement prévue le 29 août, mais elle a été reportée à la demande du club de la capitale. Et pour cause, l'équipe de Thomas Tuchel avait disputé la Ligue des champions entre le 12 et le 23 août, jusqu’en finale. Les Lensois en découdront avec des Parisiens privés de Neymar, Angel Di Maria, Keylor Navas, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Marquinhos. Ces 6 joueurs ont été testés positifs à la covid-19.