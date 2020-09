FC Nantes Mercato : Kita annonce la prolongation de Gourcuff

Christian Gourcuff a prouvé ses compétences sur le banc du FC Nantes. Ce lundi, le président Waldemar Kita a assuré qu’il prolongerait bientôt son entraîneur.

FC Nantes : Christian Gourcuff bientôt prolongé

Arrivé sur le banc du FC Nantes l’été dernier, Christian Gourcuff ne va pas quitter les Canaris tout de suite. Le technicien de 65 ans vient d’être rassuré par Waldemar Kita. Présent sur le plateau de Téléfoot ce lundi, le président des Canaris a déclaré que « l'histoire va se prolonger avec Gourcuff », qu’il considère comme « quelqu'un d'honneur, qui n'aime pas les conflits, très respectueux ». Toujours très élogieux envers Christian Gourcuff, la patron du FC Nantes a ajouté : « Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même langage. »

Un désaveu pour Stéphane Ziani ?

Christian Gourcuff et Stéphane Ziani, entraîneur des U19 du FC Nantes, sont en conflit ces derniers temps. Le second accuse le premier de négliger les jeunes talents du centre de formation et de ne leur réserver aucun avenir. Stéphane Ziani avait également prévenu que ce comportement du coach du groupe professionnel ferait fuir les jeunes du centre de formation des Canaris. Malgré cette attaque au vitriol de l’entraîneur des U19, Christian Gourcuff n’est pas du tout inquiété par ses patrons. Il a même déjà reçu le soutien de Philippe Mao, coordinateur général du FC Nantes. Et ce lundi, le technicien français reçoit une promesse de prolongation et les éloges du président Waldemar Kita. De quoi faire réfléchir Stéphane Ziani…