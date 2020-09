OL Mercato : Bertrand Traoré ouvre la porte de sortie

Bertrand Traoré a envoyé un message clair à la direction de l’ OL au sujet de son avenir. Il a menacé ouvertement de quitter le club s’il ne retrouve pas du temps de jeu.

OL : Bertrand Traoré menace de quitter Lyon

Bertrand Traoré ne veut pas être relégué sur le banc de touche de l’OL éternellement. Comme Jeff Reine Adélaïde, il est sorti du silence pour adresser un message à Rudi Garcia et aux dirigeants du club rhodanien. « Un départ n’est pas à exclure », a-t-il déclaré sur le site L’Etalon.net, avant de menacer : « Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre… », a prévenu le polyvalent ailier, tout en confirmant des touches. « C’est vrai qu’il y a des intérêts, mais le plus important pour moi, c’est de rester concentré sur ce que je fais », a-t-il indiqué. Notons que Newcastle United, Everton, Crystal Palace ou encore Leicester City sont intéressés par le profil de l'ancien joueur de Chelsea. Pour finir, Bertrand Traoré a tempéré ses propos, en rappelant qu’il « a encore deux ans de contrat » à l’OL et qu’il a aussi le devoir de « respecter aussi son employeur ».

Rudi Garcia ne compte plus sur Bertrand Traoré

Alors que son contrat est valide jusqu’en 2022, l’international burkinabé fait partie des joueurs sur qui l’entraineur des Gones ne compte plus. Lors de la finale de la coupe de la Ligue, il était remplaçant contre le PSG. Il était entré en jeu à la place de Moussa Dembélé (80e) et avait raté son tir lors des tirs au but. Bertrand Traoré a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues, dont 23 en Ligue 1 la saison dernière. Transfermarkt estime sa valeur à 9,5 M€.