AS Monaco Mercato : Kevin Volland pousse un coup de gueule

Recrue estivale de l’AS Monaco, Kevin Volland a quitté le Bayer Leverkusen en mauvais termes. Dans une vidéo publiée sur Instagram, le nouvel attaquant monégasque s’est montré très critique envers son ancien club.

Kevin Volland très remonté contre le Bayer Leverkusen

Kevin Volland en veut au Bayer Leverkusen malgré son arrivée à l’AS Monaco. Ce lundi, il a exprimé sa rancoeur envers le club allemand qui l’aurait incorrectement traité sur plusieurs détails. Il déclare que les six derniers mois passés au Bayer Leverkusen ont été très mouvementés pour lui. Il ajoute qu’il s’est passé des choses qu’il a entendues et qu’il n’a pas aimées. La frustration du joueur est liée à la décision des dirigeants allemands de ne pas le prolonger, mais de le vendre, contrairement à la promesse qu’ils lui avaient faite. Un changement de décision du Bayer Leverkusen qui a fait l’affaire de l’AS Monaco.

L’attaquant allemand, une bonne prise pour l’AS Monaco ?

En quête d’un attaquant pour combler le départ d'Islam Slimani, les recruteurs monégasques ont signé Kevin Volland contre près de 15 millions d’euros selon Transfermarkt. La saison dernière, le joueur de 28 ans a marqué 12 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues pour le Bayer Leverkusen. Sur l’ensemble de sa carrière en Bundesliga (1860 Munich, 1899 Hoffenheim et Bayer Leverkusen), il totalise 247 matchs pour 77 buts et 62 passes décisives. Kevin Volland est également international allemand (10 sélections, 1but). C’est donc un buteur expérimenté que l’AS Monaco vient de recruter.