France - Croatie : Deschamps évoque la présence de Mbappé

L’équipe de France reçoit la Croatie demain (20h45) dans le cadre de la Ligue des nations. La participation de Kylian Mbappé et de Presnel Kimpembe à ce match programmé 48 heures avant RC Lens - PSG est au centre de tous les débats. Didier Deschamps a exprimé sa part de vérité en conférence de presse ce lundi.

Le match opposant l’à la Croatie (2e journée de la Ligue des nations) tombe 48 heures avant RC Lens - PSG (match en retard de la 2e journée de Ligue 1). Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, présents dans le groupe de Didier Deschamps, pourront-ils enchaîner deux matchs de haut niveau en 48 heures ? Ensuite, le PSG affrontera l’OM, le FC Metz et l’OGC Nice. Dans leur grande majorité, les supporters parisiens souhaitent que Didier Deschamps n’aligne pas Kylian Mbappé et Presnel Kimbembe contre la Croatie. Le sélectionneur français n’a fait aucune promesse concernant le temps de jeu des deux Parisiens. Il a seulement expliqué qu’il n’avait pas à réfléchir à la place des clubs et qu’il lui appartenait d’utiliser les joueurs à sa guise pour battre les Croates.Gravement touché à la cheville lors du match entre le PSG et l’ASSE (1-0) en finale de la coupe de France, Kylian Mbappé avait pu participer au Final 8 de la Ligue des champions. Samedi, contre la Suède, l’attaquant parisien a encore eu « un petit choc pendant le match, mais ça va, il participera normalement à la séance tout à l’heure », selon Didier Deschamps dans des propos relayés par RMC Sport. Le sélectionneur des Bleus s’est même voulu très rassurant en ajoutant que « ça ira de mieux en mieux » au fil des jours et qu’ « il n’y a pas d’inquiétude ou de crainte par rapport à ce qui s’est passé samedi ».