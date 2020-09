PSG Mercato : Mbappé s’implique pour Camavinga et Hernandez

Deux joueurs ciblés par le PSG sont en regroupement avec Kylian Mbappé en équipe de France. Selon les confidences de Mohammed Bouhafsi, ce dernier tenterait de vendre le projet parisien à Eduardo Camavinga et Lucas Hernandez.

PSG : Mbappé tente d'attirer Camavinga et Hernandez

Le PSG a ciblé des noms pour se renforcer, comme l’a confirmé Leonardo sur Canal+. Eduardo Camavinga et Lucas Hernandez font partie des joueurs courtisés par le Paris Saint-Germain cet été. D’ailleurs Kylian Mbappé s’est impliqué pour convaincre le milieu de terrain du Stade Rennais et le défenseur du Bayern Munich de rejoindre la capitale, d’après le journaliste de RMC Sport. À en croire les indiscrétions de ce dernier, le buteur des Rouge et Bleu « joue désormais le rôle d’ambassadeur du PSG ». Le confrère informe que l’attaquant des Tricolores a « vanté les mérites du projet parisien, auprès de Camavinga et Hernandez », ses coéquipiers en Équipe de France. « Il y a des joueurs que Kylian Mbappé apprécie, et il a glissé des noms parfois… », a révélé la source.

Le Paris SG apprécie l'implication de Kylian Mbappé

Une implication qui fait plaisir au club de la capitale, car l’ancien Monégasque tue ainsi la rumeur sur son prétendu départ au Real Madrid. D’après Mohammed Bouhafsi, le PSG « préfère un Kylian Mbappé impliqué qui parle de recrutement et de mercato, plutôt qu’un Mbappé qui s’en fiche et qui penserait à un départ au Real Madrid ». Rappelons que le natif de Bondy est annoncé avec insistance au sein de l'équipe de Zinedine Zidane depuis l'été 2019.