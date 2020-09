OM Mercato : Le Bayer Leverkusen veut signer Thauvin et Sarr

Le Bayer Leverkusen aimerait recruter Florian Thauvin et Bouna Sarr cet été. Mais l’ OM ne devrait pas libérer ces deux joueurs clés de l’effectif d’André Villas-Boas.

Florian Thauvin et Bouna Sarr dans le viseur du Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen aime faire ses emplettes en Ligue 1. L’été dernier, le club allemand a recruté Moussa Diaby au PSG. Cet été, c’est du côté de l’ OM que le club de Bundesliga souhaiterait piocher. Selon les informations de France Football, le 5e du championnat d’élite allemand voudrait signer Florian Thauvin pour renforcer son secteur offensif diminué par les départs de Kevin Volland (AS Monaco) et de Kai Havertz (Chelsea). De plus, le Jamaïquain Leon Bailey pourrait partir cet été. Quant à Bouna Sarr, il serait visé pour sa polyvalence (latéral droit ou milieu offensif) et sa capacité à se projeter pour créer le surnombre lors des phases offensives.

Quelle réponse de l’ OM

Le Bayer Leverkusen semble s’engager dans une mission impossible. Les dirigeants de l’ OM ne seraient pas disposés à libérer ces deux joueurs qui ne figurent d’ailleurs pas sur la liste des joueurs à vendre (Christopher Rocchia, Kevin Strootman, Maxime Lopez, Kostas Mitroglou et Valère Germain). De plus, une prolongation de Florian Thauvin, dont le contrat expire en juin 2021, est dans les tuyaux. Pour Bouna Sarr, le temps n'est pas un problème, l'ancien Messin étant sous contrat jusqu'en juin 2022, mais en raison de la crise économique et du besoin de l’ OM de renflouer ses caisses, une offre satisfaisante du Bayer Leverkusen pourrait inverser la tendance…