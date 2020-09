ASSE Mercato : Accord pour Loïs Diony avec le SCO Angers

Avec le départ de Loïs Diony au SCO Angers, ça commence à bouger dans le mercato de l’ ASSE. Le joueur peu en réussite à l’ AS Saint-Étienne va essayer de relancer une carrière complètement grippée loin de l’écurie stéphanoise.

ASSE Mercato : Loïs Diony rejoint bien le SCO Angers

Le départ de Loïs Diony de l’ ASSE était dans les tuyaux ces dernières semaines. Il est en train de devenir réalité, selon le quotidien L’Équipe. L’attaquant stéphanois de 27 ans devrait s’engager dans les prochaines heures avec le SCO Angers, son ancien club avant de signer chez les Verts en 2017. Il faut dire que le buteur jadis très prometteur est devenu un des fiascos des mercatos de l’ AS Saint-Étienne. En 64 matchs disputés sous le maillot stéphanois, il n’a inscrit que 9 buts toutes compétitions confondues. Très peu pour un joueur qui devait porter le secteur offensif du club à bout de bras. En comparaison, il avait inscrit 34 buts avec le SCO Angers de 2014 à 2017. L’ ASSE avait déboursé 8,5 millions d’euros que l’attaquant n’aura jamais justifiés sur le terrain. Il était revenu dans le Forez après un prêt infructueux d’une partie de saison 2017-2018 à Bristol City.

L' AS Saint-Étienne se sépare d'un indésirable de Claude Puel

Le média sportif fait savoir que l’intérêt du SCO Angers pour Loïs Diony devrait aboutir dans la journée. Lundi, un accord a été trouvé entre le club entraîné par Stéphane Moulin et l’ As Saint-Étienne. C’est un contrat de 3 saisons qui attendrait le joueur dans son ancien club. Claude Puel se sépare ainsi d’un des indésirables de son effectif. Le technicien stéphanois ne comptait pas sur le Montois pour cette saison et l’a montré lors de son premier match de la saison en Ligue 1. Loïs Diony était absent du groupe de joueurs qui ont affronté le FC Lorient pour cette première sortie des Verts.