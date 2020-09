PSG Mercato : Stade Rennais, du nouveaux pour Alphonse Areola

Le portier du PSG, Alphonse Areola, courtisé par le Stade rennais, pourrait devoir faire un choix difficile dans les prochains jours. Le club breton tenait la dragée haute pour ce transfert, mais un concurrent avec des arguments d'une certaine solidité vient d'entrer en scène. En effet, le club londonien, Fulham, s’est invité dans ce dossier en traitement au SRFC.

Le Stade rennais peut-il encore céder Edouard Mendy

Avec l’intérêt de Chelsea pour le gardien du Stade rennais Edouard Mendy, la direction du club breton avait commencé à réfléchir à lui trouver un successeur. Les Blues ont récemment jeté leur dévolu sur Mendy pour qui ils pourraient lâcher jusqu’à 25 millions d’euros pour son transfert. Le SRFC a donc pris des renseignements sur la situation d’Alphonse Areola avec qui des négociations ont été entamées pour son transfert. Le club rennais avait certains arguments de poids mis en avant pour attirer le portier du PSG mais ceux-ci pourraient s’avérer insuffisants. En effet, le SRFC joue la Ligue des champions cette saison et sous ses couleurs, Alphonse Areola était pratiquement assuré d’être un gardien titulaire.

Pourquoi Fulham devrait griller la politesse au Stade rennais

Outre le Stade rennais, Alphonse Areola plait à Fulham. Même si le club récemment promu en Premier League ne joue pas la Ligue des Champions, ses dirigeants ont des atouts majeurs à sortir pour l’attirer dans leurs rangs. Le gardien de but et sa compagne aiment la capitale anglaise. Vivre dans cette ville est un souhait de longue date du couple. Quoi de mieux qu’une signature dans un club de la ville, à Fulham notamment ? Alphonse Areola a déjà acheté une demeure à Londres. Deuxième argument et non des moindres, le Stade rennais ne devrait pas s’aligner sur l’actuel salaire du gardien du PSG. Le portier perçoit 700 000 euros de salaire par mois, un montant pas du tout négligeable pour le SRFC. Fulham en revanche peut le lui garantir, ce qui va compter dans la décision finale du gardien parisien. Son agent Mino Raiola, selon “L'Equipe”, a été contacté par le club anglais. Les négociations sont donc déjà engagées pour son arrivée à Londres.

Le PSG a déjà recruté le second de Keylor Navas

Du côté du PSG, le club ne compte pas sur Alphonse Areola qui revient d’un prêt infructueux au Real Madrid. Le gardien de but international français refuse de jouer les seconds rôles au club de la capitale, ce qui a amené ses dirigeants à engager Sergio Rico. Le portier espagnol a signé pour 6 millions d’euros un contrat définitif avec le Paris Saint-Germain. C’est un joueur connu de la maison pour avoir déjà fait la doublure de Keylor Navas, le gardien titulaire du PSG, la saison dernière. Il avait même joué des matchs en Ligue des champions lorsque le Costaricien s’était blessé.