PSG : Mbappé positif à la covid-19, Leonardo en colère !

La FFF a fait savoir que Kylian Mbappé a été testé positif à la covid-19 et renvoyé chez lui, lundi. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, en veut à la Fédération de ne pas avoir prévenu le club.

Mbappé atteint du coronavirus, Leonardo accuse la FFF

Après avoir appris par les médias que Kylian Mbappé est atteint du coronavirus, le PSG est en colère. Leonardo évoque « un manque de respect » pour le club qui n’a pas été informé officiellement du test positif de son attaquant. « C’est inacceptable que l’on apprenne par la presse qu’on a un autre joueur testé positif. Il communique, il envoie le joueur chez lui et nous, on ne le sait pas », a déploré le dirigeant du Paris Saint-Germain, sur RMC. Le brésilien affirme que « ni le président ni le médecin de la FFF n’ont appelé leurs homologues du PSG. « Personne n’a communiqué avec nous. Pour avoir l’information, on a dû appeler Kylian Mbappé », a-t-il indiqué.

L'indisponibilité du buteur du PSG préoccupe Leonardo

Le meilleur buteur du PSG est du coup forfait pour les deux prochains matchs des Parisiens en Ligue 1, contre le RC Lens le jeudi 10 septembre (à Bollaert) et lors du classico face à l’OM, le dimanche 13 septembre (21h) à Paris. De quoi irriter davantage Leonardo. « Le PSG subit la situation et sans rien savoir. Kylian est en équipe nationale, mais c’est le club qui paie au final », a asséné le responsable des Rouge et Bleu. Rappelons que Kylian Mbappé ne sera pas le seul grand absent de l'équipe de Thomas Tuchel face au Racing Club. Neymar, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos et Angel Di Maria sont tous forfaits pour leur premier match de championnat cette saison.