OL Mercato : Memphis Depay, offensive de Koeman et du Barça

L'avenir de Memphis Depay pourrait cesser de s'écrire à l' OL. Le FC Barcelone continue de pousser pour le recruter. Ronald Koeman, son ancien sélectionneur au Pays-Bas, veut faire de lui le remplaçant de Luis Zuarez

Le Barça accélère le dossier Memphis Depay

À 10 mois de la fin de son contrat à l’OL, Memphis Depay est plus que jamais proche de réaliser son rêve, celui d’évoluer dans un top club européen. Le FC Barcelone est intéressé par les services de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Ronald Koeman voit en ce dernier le successeur idéal de Luis Suarez. L’avant-centre uruguayen (33 ans) est en fin de contrat en juin 2021 et il est poussé vers la porte de sortie du club catalan. Évoquant le mercato lyonnais, Jean-Michel Aulas a été très clair sur l'avenir de Memphis Depay. Il souhaite prolonger son contrat, car selon lui, l’OL n’a pas forcément « un besoin de liquidités ». Toutefois, le président du club rhodanien se tient prêt pour un transfert s’il ne trouve pas d’accord avec le Néerlandais. Dans ce cas, les courtisans du capitaine de l’OL devront mettre le prix pour le recruter, car Lyon exige 30 M€ au moins pour le céder. Le Barça est ainsi prévenu, mais pas de quoi refroidir la direction des Blaugrana. Ce mardi, Mundo Deportivo et Sky Italia annoncent ensemble que le club catalan a décidé de passer à l’offensive pour boucler le transfert de Memphis Depay. Ronald Koeman est d’ailleurs impatient d’avoir ses renforts à disposition afin de mettre rapidement son équipe type en place.

Début de saison en trombe du capitaine de l'OL

Après avoir conduit l'OL jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions, Memphis Depay a démarré la nouvelle saison 2020-2021 en trombe. Il a signé un triplé lors du premier match de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 (2e journée), contre le Dijon FCO battu (4-1) le 28 août, avant la trêve internationale. À noter qu'en trois saisons et demie, la cible du FC Barcelone a marqué 57 buts et a délivré 43 passes décisives sous le maillot des Gones, en 139 matchs disputés, toutes compétitions confondues.