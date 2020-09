Le PSG recevra l’OM dimanche prochain lors de la 3e journée de Ligue 1. Face à une formation du Paris Saint-Germain diminuée, Rolland Courbis estime que l’Olympique de Marseille devrait faire un résultat.

Le PSG dans le dur face à l’OM ?

Pour le Classico aller de la saison 2020-2021, le PSG n’aura pas tout son monde au grand complet. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, et non des moindres, manqueront à l’appel. Testés positifs au coronavirus, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos, Keylor Navas, Neymar et Leandro Paredes sont à l'isolement. De plus, les joueurs présents pourraient éprouver da la fatigue, en raison de la convocation de plusieurs internationaux en sélection et du choc à Lens (match en retard de la 2e journée de Ligue 1, le jeudi 10 septembre).

Rolland Courbis optimiste pour l’Olympique de Marseille

Pour Rolland Courbis, les difficultés du PSG devraient profiter à l’Olympique de Marseille lors du Classico. L’ancien entraîneur marseillais estime que face à un effectif parisien diminué « l'OM peut arriver à faire un truc… entre les absents, la fatigue, les sélections ». Le consultant fait remarquer qu’en plus des absents de poids touchés par le coronavirus, Thilo Kehrer et Julian Draxler, convoqués par leurs sélections respectives, pourraient être fatigués. « Ce match-là n'est pas facile à préparer, mais il est à préparer sans l'ombre d'une angoisse », a conseillé Rolland Courbis dans La Provence ce mardi, avant de pronostiquer : « Le seul truc qui peut arriver à l'OM, c'est de faire un exploit. »