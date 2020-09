OM Mercato : Stade de Reims, El Bilal Touré répond à Marseille

Annoncé comme un intérêt de l’ OM, El Bilal Touré, attaquant du Stade de Reims, n'a pas mis longtemps à réagir à la rumeur sur son avenir.

OM : El Bilal Touré apprécie l'intérêt de l'Olympique de Marseille

Balancé sur les tablettes de Pablo Longoria par Mercat’OM, El Bilal Touré a répondu au supposé intérêt de l’OM sur les réseaux sociaux. Le jeune et très prometteur avant-centre du Stade de Reims n’a pas écrit de message en tant que tel. Il a juste ''liké'' (aimé) l’information publiée par la source sur les réseaux sociaux, en faisant une capture d'écran du message. En espérant que le nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille passe à l’offensive, la pépite rémoise est heureuse à l’idée de voir son nom associé au club phocéen.

Qui est El Bilal Touré ?

El Bilal Touré est un attaquant de 19 ans formé en Afrique, précisément en Côte d’Ivoire (Ivoire Académie FC), puis au Mali (Afrique Football Élite). Il a été recruté par le Stade de Reims lors du mercato hivernal dernier. L’Ivoiro-Malien a ainsi signé un contrat de 4 saisons le 3 janvier 2020, jusqu’en juin 2024. Il a disputé 7 matchs consécutifs en Ligue 1, entre le 1er février et le 7 mars, avant l’arrêt brutal de la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Le colosse attaquant (1,85 m) avait marqué 3 buts. Ce début de saison, El Bilal Touré est déjà auteur d’un but et une passe décisive, en 2 journées de championnat. Par ailleurs, Transfermarkt estime la valeur de la cible de l'OM à 3,5 millions d'euros.