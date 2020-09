FC Barcelone : Nouvelle pression de Koeman sur Lionel Messi

Lionel Messi a fait son retour à l’entraînement hier lundi. L’occasion pour le capitaine du FC Barcelone de s’entretenir avec Ronald Koeman. Ce dernier a tenu à établir de nouvelles règles, valables même pour le génie argentin.

FC Barcelone : Lionel Messi de nouveau à l’entraînement

Lionel Messi a finalement décidé de rester au FC Barcelone la saison prochaine. L’international argentin va-t-il prolonger ou partir libre l’été prochain ? En attendant d’avoir la réponse à cette question, la tempête est passée et les supporters barcelonais peuvent souffler. Le natif de Rosario s’est remis à l’entraînement après avoir séché les séances de la semaine passée, alors que la situation était tendue avec l'écurie catalane. Mais les choses pourraient se gâter à nouveau pour une tout autre raison.

Ronald Koeman intransigeant envers l’Argentin

Selon Sport, Ronald Koeman et Lionel Messi se sont entretenus lundi en marge de l’entraînement du jour. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone aurait demandé au sextuple Ballon d’Or « de tout donner, d’essayer de mettre de côté ce qui s’est passé ces dernières semaines et de s’impliquer pleinement dans le projet ». Le technicien néerlandais aurait également expliqué qu’il établirait une discipline rigoureuse applicable à tous, y compris à Lionel Messi. Et pour donner le ton, Ronald Koeman a sommé l'Argentin et ses coéquipiers d’arriver désormais une heure avant l’entraînement. Le quotidien espagnol annonce que le joueur de 33 ans était arrivé 30 minutes avant l’entraînement…