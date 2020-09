ASSE Mercato : Wesley Fofana oppose Puel et la direction

Wesley Fofana, défenseur de l' ASSE, a fait l'objet d'une offre de Leicester City en vue de son transfert cet été. Une proposition repoussée par Claude Puel qui se retrouve opposé à la direction du club ligérien, apparemment sensible à l'offre des Foxes.

ASSE : Division en interne sur le dossier Wesley Fofana

L’avenir de Wesley Fofana à l’ASSE est plus que jamais flou. Alors que Claude Puel ne souhaite pas du tout le transfert du défenseur cet été, la direction du club semble attentive à l’offre de Leicester City. Le club de Premier League a transmis une proposition estimée à 25 M€, d’après L’Équipe. Entraineur et manager général de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a mis son veto. But Football Club assure pourtant que l’offre des Foxes tend vers 30 M€, montant que la direction stéphanoise a fixé pour ouvrir les négociations pour Wesley Fofana. D’après le média, le coach de l’ASSE a aussi refusé une « solution intermédiaire », à savoir un transfert calqué sur celui de William Saliba. Ce dernier avait été transféré à Arsenal lors du mercato estival 2019, puis prêté aux Verts dans la foulée de sa signature, pour une saison. Ainsi, le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne, dans la même promotion que Wesley Fofana, a rejoint les Gunners à l’issue de la saison 2019-2020, précisément en juillet dernier.

Puel garde la porte de sortie fermée à Wesley Fofana

La position de Claude Puel concernant l’arrière de 19 ans n’a jamais changé. Il souhaite garder Wesley Fofana dans son effectif, au minimum jusqu’à la fin de la saison qui vient de débuter. Pour rappel, Wesley Fofana a prolongé son contrat en avril 2020 et est désormais lié à Sainté jusqu'en juin 2024.