RC Lens Mercato : Benjamin Gomel transféré au Red Star (Off)

Le RC Lens a définitivement transféré Benjamin Gomel ce mardi. Le jeune ailier droit a signé officiellement au Red Star en National.

Le RC Lens acte le départ définitif de Benjamin Gomel

Le RC Lens a réussi à se débarrasser de Benjamin Gomel pour de bon. Au bout de trois prêts successifs, l’attaquant formé au Racing Club a rejoint le Red Star. C’est dans un court message publié sur son compte Twitter que le club promu en Ligue 1 a officialisé le départ du joueur de 22 ans. « Transfert définitif pour Benjamin Gomel qui s'engage au Red Star. Nous lui souhaitons une bonne continuation », a communiqué le Racing Club.

Benjamin Gomel n'a pas pu s'imposer au Racing Club

Benjamin Gomel, né le 14 mai 1998, évoluait au RC Lens depuis 2016 et était sous contrat jusqu'en juin 2021. Ne rentrant pas dans les plans du staff technique des Lensois, l'ailier droit a été prêté trois fois de suite, entre 2018 et 2020, à l’US Boulogne, à la JA Drancy et dernièrement au Stade Olympique choletais (SOC) en National. En ce début de saison, la nouvelle recrue du Red Star a pris part à 3 matchs en National 2 lors des 4 premières journées de championnat avec la réserve des Sang et Or. À noter que Benjamin Gomel a joué un seul match avec l'équipe professionnelle du RCL, en Ligue 2, en février 2018 contre le FC Lorient (1-1).