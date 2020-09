Stade rennais Mercato : Mendy à Chelsea avant dimanche ?

Edouard Mendy devrait quitter le Stade rennais FC dans les jours à venir. Le gardien du SRFC s’est très fortement rapproché de Chelsea qui travaille depuis déjà quelques semaines pour le convaincre de rejoindre ses rangs. Selon une information venue d’Angleterre, le dossier serait très brulant ces dernières heures.

Stade rennais : Edouard Mendy un peu plus proche de la Premier League

Gardien numéro 1 du Stade rennais, Edouard Mendy devrait aller découvrir un autre championnat et un nouveau club dans les prochains jours. En effet, Chelsea est aux trousses de l’ancien portier du Stade de Reims ces derniers jours et cela devrait inévitablement aboutir à son transfert. Le sociétaire du SRFC a fait l’objet d’une offre non négligeable de 20 millions d’euros de la part du club anglais, selon The Telegraph. Cette proposition étant proche des exigences des dirigeants du Stade rennais, le transfert du franco-sénégalais de 28 ans devrait être bouclé assez rapidement.

Frank Lampard veut le portier du SRFC

L’intérêt de Frank Lampard pour Edouard Mendy a été encouragé par Petr Cech, son ami et ancien gardien légendaire des Blues, mais aussi conseiller technique de Chelsea. Ce dernier est lui-même passé au Stade rennais d’où il a rejoint les rangs de Chelsea en 2004. Il a gardé durant 11 années les buts de Chelsea avant de filer à Arsenal FC. Frank Lampard n’étant pas satisfait du rendement de Kepa Arrizabalaga, il a été réceptif aux conseils de Petr Cech de recruter Edouard Mendy. Le Rennais est classé neuvième dans le classement des meilleurs gardiens d’Europe grâce à ses performances. C'est au regard de cette considération porté à son portier que le SRFC aimerait obtenir 25 millions d'euros pour son transfert. Les 5 M€ manquants à l'offre des Blues pourraient être ajoutés sous forme d'option. Le transfert du gardien natif de Montivilliers (France) serait pratiquement bouclé, selon diverses sources anglaises.

Rennes va présenter Serhou Guirassy

Côté mercato, le Stade Rennais F.C. présentera Serhou Guirassy à l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra au Roazhon Park demain mercredi 9 septembre à 15h. L’attaquant sera pour l'occasion accompagné du président Nicolas Holveck, du directeur Florian Maurice et de l'entraîneur Julien Stéphan.