ASSE Mercato : Loïs Diony fait ses adieux à ses coéquipiers

L’ ASSE et Loïs Diony sont sur le point de se séparer, après trois saisons pas du tout satisfaisantes ! Il va signer avec Angers SCO dans les prochaines heures. Avant son départ, l’attaquant a fait ses adieux à ses coéquipiers de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Loïs Diony a dit au revoir aux Stéphanois

Loïs Diony est sur le point de quitter définitivement l’ASSE. Il va s’engager avec Angers SCO pour trois saisons, s’il passe sans souci la traditionnelle visite médicale prévue mercredi, selon Le Progrès. Le quotidien régional croit savoir par ailleurs que l'avant-centre de 27 ans a été laissé libre par l’AS Saint-Étienne qui ne parvenait pas à le transférer. Confirmant le départ du joueur indésirable du Forez, l'Insider Mohamed Toubache-Ter informe qu'il a fait un dernier tour à l’Etrat, ce mardi, pour dire au revoir à ses partenaires.

Loïs Diony, un flop quitte l'AS Saint-Étienne !

Loïs Diony reste le plus gros transfert de l’histoire de l’ASSE. Il a été acheté au Dijon FCO en juillet 2017, pour un montant estimé à 10 M€. Arrivé chez les Verts après une saison réussie avec le club bourguignon (11 buts et 9 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1), le natif de Mont-de-Marsan n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe stéphanoise et n’a donc pas justifié le gros chèque signé par Sainté pour le recruter.