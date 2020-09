PSG : Neymar, Di Maria et Paredes de retour contre l'OM ?

Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes auraient pu être absents pour le match PSG - OM, dimanche prochain, au Parc des Princes. Aux dernières nouvelles, ces trois joueurs du Paris Saint-Germain devraient être présents à ce premier Classico de la saison 2020-2021.

Le PSG déplumé par le coronavirus avant le Classico

Le PSG avait demandé et obtenu le report de son match à Lens. La raison, le Paris Saint-Germain voulait se reposer après sa défaite face au Bayern Munich (0-1) en finale de la Ligue des champions. Ces vacances ont dû être mouvementées puisque plusieurs joueurs, et non des moindres, sont désormais déclarés positifs au coronavirus (Keylor Navas, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Marquinhos, Neymar, Angel Di Maria et plus récemment Kylian Mbappé). À 2 jours du match reporté à Lens (jeudi prochain) et surtout à 5 jours de la réception de l’OM pour le Classico aller de la saison (dimanche prochain), l’entraîneur Thomas Tuchel et les supporters parisiens avaient de se quoi s’inquiéter. C’était donc un effectif parisien privé de ce petit monde qui aurait affronté le RC Lens et l' OM.

Neymar, Di Maria et Paredes présents lors du Classico ?

Mais aux dernières nouvelles, le PSG pourrait compter sur le retour de trois ces joueurs contaminés, à savoir Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Selon RMC Sport, ces trois joueurs devraient être autorisés à jouer pour avoir signalé leurs symptômes au PSG et à la LFP avant le 30 août, soit avant les tests PCR. Or, d’après les règlements en vigueur, c’est la déclaration des joueurs qui est prise en compte. Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes pourraient donc faire leur retour dans le groupe parisien 1 ou 2 jours avant le Classico, après leur isolement de 14 jours. La radio sportive ajoute que même un 4e joueur (Keylor Navas, Marquinhos ou Mauro Icardi ?) pourrait également être présent. De quoi apporter une bouffée d’oxygène à Thomas Tuchel et aux supporters parisiens ? Même de retour, ces joueurs n’auront fait aucun entraînement depuis 14 jours…