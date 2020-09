RC Lens - PSG : Neymar et Mbappé absents, Haise reste prudent

Franck Haise a évoqué le match RC Lens - PSG du jeudi 10 septembre en conférence de presse, ce mardi. Le coach du Racing Club estime que le Paris Saint-Germain n’est pas aussi diminué que les médias le laissent croire, malgré les absences de Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas et les autres.

RC Lens : Franck Haise, « c’est le PSG, même avec 7 absents »

L’absence de 7 joueurs importants du PSG n’est ni un avantage pour le RC Lens ni un handicap pour le vice-champion d’Europe, selon Franck Haise. Il s’est montré très méfiant en conférence de presse d’avant-match. « Il y a encore du beau monde au PSG. Nous ne sommes pas les favoris. C’est le PSG en face de nous, même avec 7 absents », a souligné l’entraineur du Racing Club. Ce dernier rappelle d’ailleurs « qu’il y aura 11 Lensois contre 11 Parisiens sur le terrain ». Il n’est donc pas question de penser aux absents du PSG, d’après le technicien des Lensois. « Il faudra faire abstraction de l’environnement, du Covid, des absents, des présents… On se focalise et se concentre sur le match à faire, pour bien jouer », a déclaré Franck Haise.

Haise, « se donner les moyens de poser des problèmes au Paris SG »

Il faut rappeler que le RC Lens devait recevoir le PSG le samedi 29 août dernier, mais le match a été reporté à la demande des Parisiens. Reprogrammée 12 jours plus tard, cette rencontre a été minée par les cas positifs de covid-19 au sein de l’équipe de la capitale. Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Angel Di Maria et Marquinhos sont atteints du coronavirus et forfaits contre le RC Lens. Franck Haise voudrait bien en profiter pour prendre ses premiers points en Ligue 1, après la défaite du RCL face à l'OGC Nice (2-1) lors de la 1re journée du championnat. « Par le passé, des équipes ont su accrocher ou battre le Paris SG. Il faut se donner les moyens de leur poser des problèmes », a-t-il recommandé aux Sang et Or.