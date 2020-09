OL Mercato : Rafael cédé à Istanbul Basaksehir (officiel)

Rafael ne fait plus partie de l’effectif de l’ OL. Il a été cédé à Istanbul Basaksehir, sans indemnité de transfert. Le défenseur brésilien s’est engagé pour deux saisons avec le club turc.

L' OL cède Rafael à Istanbul Basaksehir sans indemnité

Rafael a quitté l’ OL officiellement ce mardi 8 septembre. Le club rhodanien a confirmé le départ de l’arrière latéral droit, via un communiqué sur son site internet. L’ Olympique Lyonnais annonce que le Brésilien a été libéré de sa dernière année de bail pour lui permettre de rejoindre le club de son choix. « L’OL informe du départ de Rafael, à sa demande, au club turc d’Istanbul Basaksehir, sans aucune indemnité de transfert. [ … ] L’ Olympique Lyonnais est heureux d'avoir pu aider Rafael, en acceptant de le libérer de sa dernière année de contrat et le remercie pour son professionnalisme et son état d'esprit », a communiqué le club de la capitale des Gaules.

Rafael laissé libre après 5 saisons à l' Olympique Lyonnais

Rafael a passé 5 saisons à Lyon. Il était arrivé de Manchester United en août 2015. En cinq ans, le défenseur de 30 ans a porté le maillot lyonnais 139 fois, en matchs officiels. Il a marqué 2 buts pour 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Depuis l’été 2018, le frère Jumeau de Fabio (FC Nantes) avait perdu sa place de titulaire à l’ OL au profit de l’international tricolore Léo Dubois.