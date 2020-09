LOSC Mercato : Sven Botman révèle les raisons de son choix

Ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, Sven Botman a signé au LOSC cet été. Dans un entretien accordé au Telegraaf, le défenseur central a jugé le projet sportif de Lille OSC meilleur que celui de l’Ajax Amsterdam et a avoué son impatience de gagner un statut de titulaire.

Sven Botman séduit par le projet sportif du LOSC

Pour renforcer sa défense centrale, le LOSC a signé Sven Botman cet été. Lille OSC a déboursé 8 millions d’euros pour signer le défenseur central de 20 ans pour un bail de 5 ans. L’Ajax Amsterdam s’est réservé une clause de 10% en cas de revente. Sven Botman déclare avoir signé au LOSC car il est convaincu que ses « plus grandes qualités résident dans la défense pure » et qu’il aura « plus de succès en Ligue 1 qu’en Eredivisie ». De plus, il croit que « Lille avait un plan plus solide et meilleur… que l’Ajax ».

Le Néerlandais impatient de gagner un statut de titulaire

A l’Ajax Amsterdam, Sven Botman n’avait pas un statut de titulaire. S’il estime que cela « n’est pas dommage d’être le deuxième défenseur central gauche de l’Ajax », il pensait en revanche qu’il était hors de question « de devoir attendre encore un an et demi à deux ans pour devenir un titulaire ». Evoquant l’état de santé de son ancien coéquipier, le nouveau joueur du LOSC est « vraiment triste de ce qui arrive à Daley Blind ». Mais si le club néerlandais le rappelle maintenant, il répondra qu’il est « au bon endroit à Lille ».