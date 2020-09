PSG Mercato : Sergio Rico se confie sur sa signature

Le PSG a recruté Sergio Rico au FC Séville après une saison en prêt. Le gardien de but est revenu sur les coulisses de son retour au Paris Saint-Germain avec qui il vient de jouer la Ligue des Champions.

PSG : Sergio Rico avoue « son désir de poursuivre l'aventure »

Le PSG a finalement levé l’option d’achat qui accompagnait le prêt de Sergio Rico. Il était pourtant reparti au FC Séville dans un premier temps, à l'issue de la saison dernière. Le gardien de but espagnol se réjouit de revenir au Paris Saint-Germain où il « a vécu une saison incroyable ». L’équipe de Thomas Tuchel a remporté le championnat, la coupe de France, la coupe de la Ligue et il a côtoyé le graal avec sa place de vice-champion d’Europe. « Je suis très heureux ! C’est une vraie fierté pour moi de continuer de jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain et de côtoyer autant de grands joueurs », a-t-il déclaré sur le site officiel des Rouge et Bleu. « Enchanté de pouvoir continuer à aider le PSG à atteindre ses objectifs », Sergio Rico a avoué qu’il rêvait de rester dans la capitale. « Je n'ai jamais caché mon désir de poursuivre l'aventure. Nous avons discuté avec le club et Leonardo. J’ai une très bonne relation avec tout le monde au club, je m'entends très bien avec tous mes coéquipiers et les supporters m'ont toujours soutenu », a-t-il confié avant d’ajouter : « Ce sont des choses qui comptent dans la vie d'un joueur. Ma famille se sent bien ici, c'est important pour moi.»

Sergio Rico revient à Paris et oblige Areola à repartir !

Doublure de Keylor Navas, Sergio Rico (27 ans) n’a joué que 10 matchs, toutes compétitions confondues, la saison dernière. Il a cependant 2 matchs à son actif en championnat, 3 en Ligue des champions (dont la demi-finale contre le RB Leipzig), 3 en coupe de France et 2 en coupe de la Ligue. À préciser que le retour du portier natif de Séville au PSG est préjudiciable à Alphonse Aréola qui est contraint de se trouver un point de chute, après son prêt infructueux au Real Madrid en 2019-2020. Avant son départ en Espagne, le gardien français avait affirmé qu'il ne reviendrait pas jouer les seconds rôles au Paris Saint-Germain. Pour éviter des problèmes dans le vestiaire, Leonardo a préféré miser sur Rico qui n'a aucun souci à seconder Navas. Cette décision pousse Aréola dans les bras du Stade Rennais ou de Fulham, les deux formations présentement intéressées par ses services.