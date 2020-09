ASSE Mercato : Ryad Boudebouz, une décision radicale prise ?

Le coach de l’ ASSE ne compte plus sur Ryad Boudebouz. Il figure parmi les nombreux joueurs poussés dehors cet été. Le joueur aurait pris une décision ferme sur son avenir.

ASSE : Boudebouz ne veut pas quitter l'AS Saint-Étienne

Après une saison à l’ASSE, Ryad Boudebouz est poussé vers la porte de sortie du club. L’entraineur et manager général, Claude Puel, l’a inscrit sur la liste des joueurs concernés par le dégraissage à l’AS Saint-Étienne. Écarté du groupe lors du dernier stage de préparation, le milieu offensif de 30 ans était également absent contre le FC Lorient, lors du premier match des Verts en Ligue 1. Malgré tout, il n’a pas du tout l’intention de quitter le Forez pendant ce mercato estival, d’après les informations du site Peuple-Vert. La source confirme l’intérêt d’un club qatarien pour Ryad Boudebouz, mais indique que ce dernier « ne privilégie pas du tout un départ et souhaite toujours convaincre Claude Puel » qu’il a bien sa place à l’ASSE.

Ryad Boudebouz émargerait à 2,28 M€ par saison

Le club ligérien a recruté l’international algérien au FC Séville l’été 2019 pour trois saisons. Sainté a déboursé 3,5 M€ pour son transfert. Cependant, sa cote a baissé et est désormais estimée à 2,8 M€. Quant au salaire de Ryad Boudebouz, il est l’un des plus gros de l’ASSE. En effet, il émarge à 2,28 M€ par saison, selon les chiffres de L'Équipe. Un gros salaire que les Stéphanois économiseraient, si l'ancien Montpelliérain était transféré ou acceptait de partir.