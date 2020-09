OL Mercato : Juninho évoque les pistes Benzema et Umtiti

Juninho rêve grand pour renforcer l’effectif de l’ OL, en visant Karim Benzema du Real Madrid et Samuel Umtiti du FC Barcelone. Mais le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais avoue qu’il s’agit de deux chantiers impossibles dans l’immédiat.

L’ OL rêve d’un retour de Karim Benzema

Ancien joueur de l’ OL, Karim Benzema fait désormais les beaux jours du Real Madrid. L’attaquant français est devenu le véritable patron du secteur offensif des Madrilènes depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin (été 2018). Lors de la saison 2019-2020, le joueur de 32 ans a marqué 27 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues. Juninho a confié à RMC Sport que « le rêve » de l’ OL était de voir Karim Benzema revenir « pour faire peut-être deux saisons, jouer la Ligue des Champions… marquer des buts… être un leader, porter le brassard, apporter toute son expérience avec ses quatre victoires en C1, dont il est l’un des meilleurs buteurs ». Un rêve que Juninho n’est tout de même pas sûr de pouvoir réaliser, car l’Olympique Lyonnais « ne peut pas payer le salaire qu’il touche au Real Madrid ». Mais le directeur sportif lyonnais ne baisse pas les bras et attend « le bon moment pour mettre le projet sur la table ».

Juninho pessimiste pour la piste Samuel Umtiti

Autre grand nom visé par l’ OL, Samuel Umtiti, défenseur central du FC Barcelone. Contrairement à Karim Benzema qui brille au Real Madrid, l’international français est dans le dur au FC Barcelone, où il a perdu son statut de titulaire au profil de son compatriote Clément Lenglet. Mais cela ne rend pas son dossier plus abordable pour les recruteurs lyonnais, en raison de son imposant salaire. Sans langue de bois, le responsable rhodanien reconnaît que l’Olympique Lyonnais « ne peut pas payer le salaire de Samuel Umtiti » et n’a « pas avancé sur cette piste ». Mais toujours actif, le Brésilien déclare que les Gones seront là si leur ancien défenseur central « veut un projet différent, un contrat plus long pourquoi pas ».