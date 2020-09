RC Lens : Ligue 1, Jean-Louis Leca prêt pour défier le PSG

C’est ce jeudi (21h) que le RC Lens reçoit le PSG au Stade Bollaert. Jean-Louis Leca a évoqué cette rencontre reportée de 12 jours. Comme l'entraineur Franck Haise, il ne se focalise pas sur les cas positifs à la covid-19 au sein de l’équipe parisienne.

RC Lens : Jean-Louis Leca redoute une équipe B du PSG

Le RC Lens affrontera une équipe du PSG privée de 7 joueurs importants, notamment Neymar, Kylian Mbappé et Keylor Navas. Jean-Louis Leca ne pense cependant pas que l’équipe de Thomas Tuchel sera handicapée par ces absences. Bien au contraire, il redoute une prétendue équipe B du Paris Saint-Germain, avec des joueurs moins forts que les absents, mais plus déterminés. « Avec le SC Bastia, quand on a battu le Paris SG, c’était avec Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti… Alors que l’année d’avant, on en avait pris 3 ou 4 chez nous contre une prétendue équipe B », a rappelé le gardien de but du Racing Club, en conférence de presse. Fort de son expérience, ce dernier estime « qu’une équipe B du PSG peut évoluer avec des joueurs qui seraient titulaires partout ailleurs en France ».

« on va batailler, défendre avec nos forces, notre cœur »

Jean-Louis Leca n’avoue certes pas le RC Lens vaincu d’avance, mais il reconnaît que le promu en Ligue 1 « est clairement le tout petit » face au géant parisien. « On sait très bien que ce sera compliqué, mais on va batailler, nous défendre avec nos forces, notre cœur, et on va donner le maximum », a rassuré le dernier rempart des Lensois. Pour finir, le portier titulaire des Sang et Or a passé la consigne suivante à ses coéquipiers : « Je souhaite nous voir lutter avec nos armes plutôt que de déjouer et perdre, en nous disant qu’on n’a pas été nous-mêmes ». Notons que les autres joueurs forfaits du PSG sont : Leandro Paredes, Marquinhos, Angel Di Maria et Mauro Icardi.