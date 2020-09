France 4-2 Croatie : Les Bleus rembobinent leur cassette préférée

Comme en finale de Coupe du monde il y a plus de deux ans, la France a battu la Croatie (4-2) et enchaîne une deuxième victoire en Ligue des Nations.

Bis repetita

786 jours après son titre de championne du monde suite à une victoire en finale contre la Croatie 4-2, l'Equipe de France recevait l'équipe au damier pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Nations. Décevante au point d'être terriblement ennuyante contre la Suède samedi dernier (1-0), la France se devait de proposer mieux. Tout change, mais rien ne change, c'est ce qu'il fallait retenir des 40 premières minutes de jeu. Malgré 6 rotations effectuées par rapport au match contre les Suédois, les Bleus ont présenté les mêmes symptômes de défaillance : manque de rythme, manque de solutions pour le porteur du ballon, les efforts, si rares soient-ils, n'étaient pas coordonnés. Dejan Lovren sanctionnait les tricolores au quart d'heure de jeu en battant Lloris du gauche, après avoir éliminé Hernandez d'un subtil crochet.

L'Equipe de France s'en est remise à une action de classe, la seule à signaler jusque là, pour se remettre sur le droit chemin. Trouvé par Mendy dans la surface, Ben Yedder a astucieusement trouvé Martial sur sa gauche, qui, lui, a remisé dans l'axe pour la reprise à bout portant du numéro 7, auteur de son 31e but pour sa 80e sélection. Sur un deuxième coup de boutoir avant la mi-temps, Anthony Martial a vu sa frappe s'écraser sur le poteau avant de voir le ballon revenir dans le but, Dominik Livakovic, malheureux sur le coup, renvoyant le ballon du dos.

Camavinga impose déjà sa loi

Remis à égalité par Josip Brekalo au retour des vestiaires, les compteurs ont bien failli être explosé par Eduardo Camavinga, qui, âgé de 17 ans, est devenu le plus jeune joueur à porter les couleurs bleues depuis 1914. Rentré à l'heure de jeu, il a fait rayonner son insouciance, sa justesse technique, son audace. Quant à lui, pour sa deuxième sélection, Dayot Upamecano s'est distingué par son premier but, sa tête piquée sur un corner d'Antoine Griezmann remettant la France devant au tableau d'affichage. Ce même Griezmann obtenait un penalty en fin de match après avoir vu son tir détourné par la main de Brozovic, que Giroud a transformé pour inscrire son 40e but lors de sa 99e sélection.

Ronaldo centenaire

L'Equipe de France applique son tarif spécial à la Croatie et consolide sa deuxième place dans le groupe 3 puisque de son côté, le Portugal s'est imposé en Suède (2-0). Cristiano Ronaldo, auteur de son 100e but pour la Seleçao sur un sublime coup-franc, a même inscrit le 101e quelques minutes plus tard, il revient donc à huit longueurs de l'Iranien Ali Daei, meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales (109).

Les notes de l'Equipe de France

Lloris 5 - Upamecano 5, Lenglet 3, Hernandez 4 - Sissoko 5, Kanté 4, Nzonzi 4, Mendy 6 - Griezmann 7 - Ben Yedder 5, Martial 6.