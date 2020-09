Olympique Lyonnais Mercato : Juninho confirme pour un buteur !

L’actualité mercato de l’ Olympique Lyonnais va s’accélérer dans les prochains jours. Juninho, le directeur sportif de l’ OL, a confirmé une rumeur de son intérêt pour un attaquant sud-américain.

L' Olympique Lyonnais en pôle position pour un jeune buteur

Malgré sa belle campagne en Ligue des champions cette saison, l’ Olympique Lyonnais est confronté à des velléités de départ de certains de ses joueurs. Cette volonté de départ, surtout en attaque, est liée à l’absence de l’ OL aux compétitions européennes la saison prochaine. Le club devra se contenter du championnat et des coupes nationales. Memphis Depay, Jeff Reine Adélaïde et Moussa Dembele sont annoncés dans les viseurs de grands clubs étrangers pour le marché des transferts estival. À eux trois, ces attaquants font l’actualité mercato de l'Olympique Lyonnais. Juninho, obligé d’anticiper les départs de certains joueurs du club, a déjà trouvé une cible intéressante.

Dans le “Top of the Foot” de RMC Sport, le directeur sportif des Gones a confirmé qu’il était bien aux trousses de Facundo Pellistri, l’attaquant uruguayen de Peñarol. Ce joueur est estimé à près de 2 millions d’euros sur le marché des transferts, selon Transfermarkt. La pépite âgée de 18 ans possède un passeport européen, ce qui devrait faciliter son transfert vers l’Olympique Lyonnais où il n'occupera en plus aucune place d'extracommunautaire. L' ancien joueur lyonnais, Juninho, a déclaré à son propos : "J’aime l’état d’esprit des Uruguayens et je cherche des profils comme ça. C’est un joueur de couloir, mais qui travaille aussi défensivement. Il a déjà de l’expérience, car être titulaire au Peñarol à 18 ans, ce n’est pas facile. J’ai été joué plusieurs fois là-bas et c’est un championnat très violent. Et à 18 ans, il tient la baraque".

Mercato de l'ol : Les avantages non négligeables des Gones

Le jeune attaquant Facundo Pellistri a à son actif 26 apparitions en Copa Libertadores, une précocité qui attire les regards de plusieurs autres clubs. Le dirigeant brésilien du club de Jean-Michel Aulas confirme bien que "le dossier n'est pas facile", même si le club de l'attaquant est attentif à l’intérêt de l’ OL, d’après le média sportif. Facundo Pellistri plait à Manchester City et aussi à Manchester United, deux grands clubs avec des moyens importants. Malgré le petit monde qui se bouscule autour du joueur, l’ Olympique Lyonnais à ses chances. Le club ayant plus de chances de revendre le joueur à un des géants européens que sont le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Bayern Munich, les dirigeants de Peñarol pensent déjà au gros pourcentage qu’ils pourraient percevoir sur son transfert. C’est justement sur ce point que semble vouloir s’appuyer le responsable du club rhodanien pour passer devant la concurrence.