Mercato OL : Juninho attend Karim Benzema à Lyon

Karim Benzema est attendu à l' OL. Juninho, le directeur sportif de l' Olympique Lyonnais a de nouveau parlé de l'attaquant du Real Madrid comme cible rêvée de son équipe. Mais les Gones parviendront-ils à recruter le français des merengues ?

L’ OL aurait bien besoin d’un coup de main de Karim Benzema pour porter son secteur offensif. Le joueur formé au club rhodanien évolue toujours au Real Madrid avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Le joueur est heureux dans son club actuel où il enchaine des performances de qualité. Autant dire que le Real Madrid n’est pas prêt à le laisser partir après avoir déjà ouvert la porte à Cristiano Ronaldo qui porte aujourd’hui les couleurs de la Juventus Turin. Malgré cette réalité de l’attachement réciproque des dirigeants madrilènes et leur joueur, en France, son club formateur l’ OL, espère toujours sa venue.

Quand Juninho rêve tout fort de l'attaquant du Real Madrid

Juninho, le directeur sportif de l’ OL, a de nouveau évoqué le cas Karim Benzema. Il a confié sur RMC Sport que son rêve à lui et des supporters de l’ Olympique Lyonnais serait que « Karim termine » sa carrière dans son club formateur. Il reconnait qu’aujourd’hui « il est encore très performant » et que le Real Madrid ne va pas le laisser partir. Mais dans l’avenir, il souhaite que Benzema revienne à Lyon pour « faire peut-être 2 saisons, de jouer la Ligue des Champions, d’être un leader, d’apporter toute son expérience. » Les lyonnais parviendront-ils à obtenir ce retour de l’attaquant français ? Le responsable du recrutement du club de Jean-Michel Aulas est le premier à en douter. « Est-ce qu’on va réussir ou pas ? Je ne sais pas. Il va falloir un effort. »

Benzema comme Didier Drogba à l' OM ?

« On ne peut pas payer le salaire qu’il a à Madrid », fait savoir le brésilien à propos de Benzema avant d’ajouter : « On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table. Il y a du respect entre lui et moi, on a joué ensemble. C’est un talent incroyable. C’est un rêve pour nous ». Il faut noter que l’ Olympique de Marseille a déjà reçu une expérience similaire avec Didier Drogba. Ce dernier avait affirmé à son départ de Marseille qu’il reviendrait y terminer sa carrière. Quelques années avant l’arrêt de sa carrière, il a contacté le club qui ne pouvait supporter son énorme charge salariale. Ce retour tant fantasmé par les supporters marseillais ne deviendra jamais réalité. Est-on en train d’assister au même fantasme en ce qui concerne Karime Benzema ?