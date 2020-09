EA Guingamp : Desplat démissionne de la présidence (Off.)

Après 9 ans à la tête de l’ EA Guingamp, Bertrand Desplat a décidé de démissionner. Il a annoncé sa décision dans un communiqué diffusé hier mardi. Le dirigeant a donné les raisons de cette décision avant de rappeler son bilan à la tête du club costarmoricain.

Bertrand Desplat quitte la présidence de l’ EA Guingamp

Bertrand Desplat n’est plus le président de l’ EA Guingamp depuis hier mardi. Il a décidé de démissionner de la tête du club et a rendu cette décision publique via un communiqué. « Je rends publique aujourd'hui ma décision de présenter ma démission aux administrateurs de la SA EAG, que je préside depuis juin 2011 », a-t-il annoncé. Pour le remplacer, il a prévenu qu’il soutiendrait la candidature de son vice-président, Fred Legrand, lors du prochain conseil d’administration.

Besoin d’un nouveau projet pour les Guingampais

Bertrand Desplat a ensuite évoqué les raisons de sa démission. Le dirigeant guingampais explique qu’il a choisi de partir, car le moment était venu « d'injecter une nouvelle dynamique… et d'ouvrir un nouveau cycle » pour l’évolution de l’ EA Guingamp. Le dirigeant costarmoricain est donc partisan d’un nouveau projet pour le club de Ligue 2. Le démissionnaire n’a pas souhaité terminer son message sans rappeler son bilan à la tête de l’ EA Guingamp. Ainsi, il a estimé que « presque 10 ans à diriger un Club Pro, c'est une performance rare dans le football moderne ». Bertrand Desplat a également remercié « les Dieux du Football » qui l’ ont « longtemps accompagné en » lui « offrant une montée en Ligue 1 après 9 ans d'absence, une Coupe de France, présentée dans une ville en liesse, une épopée historique en Europa League, et six saisons consécutives en Ligue 1, ce qui ne s'était jamais vu non plus auparavant à l'En Avant ».

Quel début de saison pour le club guingampais ?

Sylvain Didot a été remplacé sur le banc par Mecha Bazdarevic. En ce début de saison, l’ EA Guingamp est 15e de Ligue 2. Les Costarmoricains recevront Le Havre AC samedi lors de la 3e journée de Ligue 2.