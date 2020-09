OL : Après avoir savonné Neymar, Juninho rectifie le tir

Dans une récente sortie, Juninho avait été très critique envers Neymar, la star du PSG. Hier, sur les antennes de RMC Sport, le directeur sportif de l’OL a expliqué qu’il s’était mal exprimé et qu’il n’en voulait pas au joueur parisien.

Neymar, un assoiffé d’argent et un ingrat selon Juninho

Récemment, Juninho a rejoint Jean-Michel Aulas dans les attaques au vitriol contre le PSG. Mais alors que le président de l’OL pointe régulièrement l’immense pouvoir financier du club de la capitale, son directeur sportif, lui, s’est attaqué à Neymar. Selon Juninho, Neymar a signé au Paris Saint-Germain en privilégiant le projet financier par rapport au projet sportif. Maintenant qu’il est devenu riche, l’ancien Barcelonais veut quitter le PSG qui lui a tout donné sans rien recevoir en retour. Cette sortie n’avait pas plu ni à Neymar, ni au Paris Saint-Germain. D’où des tensions entre les deux formations il y a quelques semaines.

La star parisienne à l’image de la société brésilienne

Hier mardi, lors d’un passage sur les ondes de la radio sportive, Juninho est revenu sur cette grosse polémique. Selon le directeur sportif de l’OL, ses propos ne visaient pas spécialement Neymar, mais voulaient expliquer le mode de fonctionnement des classes défavorisées du Brésil. « Je ne parlais pas seulement des joueurs, mais de la société brésilienne. Quand tu es pauvre au Brésil, tu n’as rien », a expliqué le responsable lyonnais. Une pauvreté qui prédispose les classes défavorisées du Brésil à faire n’importe quoi pour devenir riches. Mais même devenus riches, les anciens pauvres brésiliens ne changent pas leurs habitudes et leur mode de vie. C’est comme cela que la société brésilienne fonctionne selon Juninho, et c’est ce qu’il avait voulu expliquer en prenant l’exemple de Neymar. Mais l’ancien milieu de terrain de l’OL avoue s’être « peut-être mal exprimé » et avoir été maladroit de citer Neymar en exemple. Il explique qu’il avait été emballé par « une grande interview qui durait plus de deux heures et dont « c’était un peu le but de passer ce message aux Brésiliens », sans vouloir spécialement être méchant envers Neymar.

Neymar au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Pour prouver qu’il n’a rien contre Neymar, Juninho n’a pas hésité à le placer à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux monstres du football depuis une douzaine d’années. « J’ai bien dit que sportivement, je considère Neymar comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Il a un talent de ce niveau-là. C’est un extraterrestre pour moi », a estimé le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, avant d’insister : « Je n’ai rien contre lui, pas du tout, mais je me suis peut-être mal exprimé. » Enfin, le responsable rhodanien a reconnu que lorsqu’il jouait, il avait également privilégié l’argent avant d’apprendre « qu’il y avait d’autres choses importantes ».